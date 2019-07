TVL Nieuws, 16 juli 2019

Er liggen kernwapens in onze provincie op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel. Dat geeft de NAVO nu zelf voor het eerst toe in een ontwerprapport, dat ook weer onmiddellijk is aangepast. De tekst zegt niet hoeveel kernbommen er in Kleine Brogel liggen, maar wel dat ze er zijn. Het is de partij Groen, die het document ontdekte. De partij pleit al langer voor het verwijderen van de kernwapens op ons grondgebied en gaat daarvoor nu initiatieven in het federaal en Vlaams parlement en ook in de Limburgse provincieraad nemen. Dat de nucleaire wapens er zijn, daar twijfelde al langer niemand aan. Alleen wil ons land het officieel niet toegeven, zogezegd om de vijand af te schrikken.