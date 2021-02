TVL Nieuws, 17 februari 2021

Taxidermie, of het opzetten van dieren, is een uitstervend ambacht in onze provincie. En toch is de vraag naar opgezette dieren de laatste jaren enkel maar toegenomen. Dat ervaart ook Mieke De Leeuw, één van de weinige professionele taxidermisten in Limburg. Iedereen mag dan wel een opgezet dier in huis willen, de kennis en vaardigheden die nodig zijn om er één te maken, zijn maar weinigen gegeven.