TVL Nieuws, 17 november 2021

- 85 procent van de Limburgse huisartsen is voorstander van verplichte vaccinatie voor iedereen. Dat blijkt uit een rondvraag van TV Limburg. - Als er morgen strenge coronamaatregelen komen is het belangrijk dat de politici helder communiceren met de burger, want anders geraken ze gedemotiveerd zegt psycholoog Koen Lowet.- Op de grens van Peer en Meeuwen is deze ochtend een wolf aangereden.- Een gewapende overval in Houthalen-Helchteren legt een grote, illegale sigarettenfabriek bloot.- En in Dilsen-Stokkem valt een kraan op 12 nieuwbouwappartementen.