TVL Nieuws, 19 april 2022

- Een Maaseikenaar en zijn hondje worden zwaar toegetakeld door een pitbull op de kermis in Genk. De gevaarlijke hond was uitgebroken en viel de man en zijn hond aan uit het niets.- Nog in Genk raakt een jonge steprijder zwaar gewond bij een ongeval op de Hoevenzavellaan. Buurtbewoners vragen veiligheidsmaatregelen voor de omstreden weg die al meerdere slachtoffers eiste. - De oorlog in Oekraïne kan evolueren naar een conflict dat jaren aansleept, zo waarschuwt militair expert kolonel Roger Housen. - Het Paasweekend is een absolute topper voor het toerisme in Limburg. Op de valreep maakt het mooie weer de hele paasvakantie nog goed voor de toeristische sector met meer dan 350.000 overnachtingen in onze provincie. - En ook de bloesems lokken opnieuw massaal veel toeristen naar Limburg. In Sint-Truiden lokt de bloesemrun honderden deelnemers.