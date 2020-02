TVL Nieuws, 19 februari 2020

De politie is binnengevallen in een drugslabo in de Rotemerlaan in Dilsen-Stokkem. In het pand werd synthetische drugs gemaakt.De politie kreeg een tip binnen dat er een aanhoudende en verdachte chemische geur werd waargenomen in de buurt van het huis. Bij de inval troffen de speurders van de lokale en federale politie in het woonhuis meerdere attributen aan voor een amfetaminelab. In de woning werd niemand aangetroffen, het onderzoek loopt nog en is in handen van de FGP Limburg, onder leiding van de onderzoeksrechter te Tongeren.