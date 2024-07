TVL Nieuws, 19 juli 2024

In het oosten en zuidoosten van Nederland is er een opflakkering van blauwtong. Het virus, dat vooral bij schapen voorkomt, duikt na vijftien jaar afwezigheid weer op. Intussen staat de teller bij onze noorderburen op meer dan 300 meldingen. Veehouders kunnen hun schapen laten vaccineren, al is dat geen volledige garantie op bescherming. Al heel wat koeien, geiten en schapen bezweken in Nederland aan blauwtong. Ook in onze provincie worden de eerste besmettingen vastgesteld. Op de boerderij van Herkenrode werden verschillende schapen in quarantaine geplaatst.