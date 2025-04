TVL Nieuws, 2 april 2025

Algemeen directeur Erwin Bormans verlaat na 15 jaar het Ziekenhuis Oost-Limburg. Hij kiest voor een nieuwe uitdaging en wordt vanaf 1 juli CEO van Hospital Logistics. Dat is een joint venture van transportbedrijf H. Essers en UZ Leuven die instaat voor de logistieke ondersteuning van zorginstellingen.Erwin Bormans maakt in 2010 de overstap als algemeen directeur van het Sint-Franciskusziekenhuis in Heusden-Zolder naar het ZOL in Genk. Onder zijn leiding groeide het Ziekenhuis Oost-Limburg uit tot de grootste werkgever in Limburg. Met ruim 4.000 personeelsleden en meer dan 400 artsen verspreid over campussen in Genk, Maaseik en Lanaken. Bormans loodste het ZOL ook door de coronaperiode en stond mee aan de wieg van een ambitieus plan om de campus in Genk uit te bouwen tot één grote zorgstad in het groen.