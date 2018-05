TVL Nieuws, 2 mei 2018

In Rijkhoven in Bilzen is de gevel van een vierkantshoeve ingestort. De woning is onbewoonbaar, de bewoonster staat op straat. De vrouw was tijdens de instorting aanwezig in de achterkant van de woning. Ze merkte niets van het voorval tot ze op de hoogte werd gebracht. Vlak bij het huis werden rioleringswerken uitgevoerd in opdracht van Infrax.