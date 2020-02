TVL Nieuws, 20 februari 2020

- Wordt de beslissing over een nieuwe gouverneur voor Limburg op de lange baan geschoven? N-VA, Open VLD en CD&V geraken er niet uit en lijken hoe langer hoe minder geneigd om snel de knoop door te hakken. - De georganiseerde misdaad is actief in de Chaussée d'Amour in Sint-Truiden. Prostitutie en criminaliteit gaan er hand in hand. - Nog in Sint-Truiden bant het stadsbestuur vrachtwagens uit schoolomgevingen. Aanleiding is een dodelijk ongeval met een leerling die werd aangereden door een vrachtwagen. - En Poolse volleybalsupporters kleuren Maaseik groen. Maar liefst 17 journalisten reizen mee met de spelers van Jastrzebski die eigen land vereerd worden als goden.