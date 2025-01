TVL Nieuws, 20 januari 2025

De fiets- en voetpaden in Lanaken liggen er niet goed bij, de N78 in Rekem loopt niet vlot en er is nog plaats voor nieuwe winkels in de gemeente. De Lanakenaar is zeer tevreden over zijn of haar gemeente, maar ziet ook verbeterpunten. Dat blijkt uit een eerste grote burgerbevraging in Lanaken waarop het bestuur zich zal baseren voor een meerjarenplan.