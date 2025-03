TVL Nieuws, 20 maart 2025

Volgens Ghislain Houben van wijndomein Hoenshof was 2024 het slechtste wijnjaar sinds hij startte met het verbouwen van wijn, meer dan 20 jaar geleden. De Limburgse wijnproductie is vorig jaar met 67 procent gekrompen ten opzichte van 2023. Vooral de nachtvorst eind april en het uitzonderlijk natte voorjaar zijn de belangrijkste oorzaken. 1 op 5 wijnboeren verloor zelfs nagenoeg de hele oogst. Toch blijft Limburg de wijnprovincie van het land, want het aantal wijnbouwers steeg nog tot 51. Volgens Houben, die ook professor is aan de UHasselt, mogen we niet op onze lauweren rusten, want andere provincies maken een stevige inhaalbeweging.