TVL Nieuws, 20 mei 2019

De NMBS heeft dan toch eindelijk ingegrepen en de gevaarlijke noodtrap aan het station van Hasselt laten afsluiten. Op de steile trap zijn verschillende ongevallen gebeurd. Na meer dan 4 maanden vertraging zijn de renovatiewerken hervat en is een nieuwe, vaste trap in gebruik genomen. ACOD Spoor, die de situatie herhaaldelijk aankaartte op TV Limburg, is tevreden dat er eindelijk schot in de zaak komt. Vanaf december starten de werken voor de verhoging van de perrons. Die zullen drie jaar in beslag nemen.