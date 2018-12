TVL Nieuws, 21 december 2018

In Brustem, in Sint-Truiden is de Droneport geopend. Het is een bedrijvencampus, waar op grote schaal onbemande drones gaan getest worden. Uniek is dat dat gebeurt in combinatie met de bemande luchtvaart in de buurt. 65 mensen gaan er aan de slag. Dat kunnen er op termijn 300 worden. Want grote internationale spelers, zoals Sabca, Belgocontrol en Amazon stappen mee in een samenwerkingsverband voor de testzone van Droneport Sint-Truiden.