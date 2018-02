TVL Nieuws, 22 februari 2018

In Spurk in Bilzen is vanmiddag een brand uitgebroken. De achterbouw van een woning stond in lichterlaaie. De brandweer van Bilzen snelde ter plaatse en kon het vuur snel blussen. Er vielen geen gewonden. "De brand was al lichtjes overgeslagen naar het hoofdgebouw, maar dat hebben we nog volledig kunnen redden door snel te blussen," vertelt brandweerkapitein Frank Parthoens. Het huis is door de waterschade een tijdje onbewoonbaar.