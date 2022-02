TVL Nieuws, 22 februari 2022

Het was even schrikken voor directeur Sabine Daenens van Sint-Ferdinand in Lummen toen zij deze ochtend een telefoontje kreeg over het zwaar ongeval met de schoolbus. Ze ging meteen ter plaatse en ontfermde zich over de schoolkinderen. Ondertussen werd er snel geschakeld op de school. Een crisisteam ging aan de slag om ouders zo snel mogelijk in te lichten over de situatie van hun kind. Het ongeval heeft zowel fysiek als mentaal een zware impact op de kinderen, en hun ouders. Een zorgteam zal hen dan ook begeleiden bij de verwerking van het ongeval.