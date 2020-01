TVL Nieuws, 22 januari 2020

Voor de eerste keer deze winter heeft het lokaal gesneeuwd in Limburg. Onder andere in Sint-Truiden en Lanaken zijn straten bedekt met een dun laagje sneeuw. Maar het is niet wat het lijkt. “Het gaat hier om industriesneeuw die het gevolg is van luchtvervuiling”, vertelt TVL-weerman Michel Nulens. Normale sneeuw ontstaat hoog in de wolken. Deze industriesneeuw ontstaat laag boven het aardoppervlak en is zeer lokaal, waar de lucht het sterkst vervuild is. “Door de koude temperaturen bevriezen de uitgestoten stofdeeltjes en vallen als sneeuwvlokken uit de lucht”, aldus Nulens. Het witte sneeuwtapijt werd volgens Nulens ook niet in Limburg gevormd. “De industriesneeuw komt vanuit het Duitse Ruhrgebied. De lucht werd vanuit Duitsland naar onze provincie gevoerd.” Later volgt meer in het TVL Nieuws.