TVL Nieuws, 22 november 2018

- De bestuurder van een in België gestolen vrachtwagen veroorzaakt een kettingbotsing in Beek. Daarbij vallen zes gewonden - De politie waarschuwt voor een inbrakenplaag in auto's in Sint-Truiden. - De deal met spijtoptant Veljkovic legt mogelijk een bom onder het onderzoek naar het voetbalschandaal. Volgens expert Jan Swennen neemt het gerecht een groot risico door gebruik te maken van een wet die niet eens goedgekeurd is door het Grondwettelijk Hof. - Inge Moors wordt eerste gedeputeerde in Limburg. Ze wordt daarmee de woordvoerster van het provinciebestuur. - En een 61-jarige terminale kankerpatiënt uit Lommel loopt marathons.