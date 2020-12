TVL Nieuws, 23 december 2020

*De politie hanteert een nultolerantie met boetes van 750 tot 4000 euro voor iedereen zich tijdens kerstavond en kerstdag niet aan de coronaregels houdt. Wie na middernacht op straat komt, riskeert hard aangepakt te worden. In Tessenderlo legt de politie een bedrijfsfeest met shuttledienst stil. Twee aanwezigen worden opgepakt.





*Een mega-order en een historisch sleutelmoment voor Essers. De transportgroep uit Genk gaat op tweede kerstdag in 27 Europese landen tegelijkertijd het Pfizer-vaccin afleveren. Dat gebeurt met 600 geëscorteerde en temperatuurgecontroleerde trailers met droogijs.





*Een heldendaad in Peer. Twee agenten redden het leven van een vrouw en haar dochter. In totaal raken 6 personen bevangen door de rook. De moeder is buiten levensgevaar.





*Een aanhoudende stroompanne bezorgt handelaars in het centrum van Zonhoven een financiële kater tijdens één van de drukste winkeldagen van het jaar.





*En een Genkse vrachtwagenchauffeur getuigt over de chaos in Dover. Hij zit met duizenden collega's vast op een verlaten vliegveld in erbarmelijke omstandigheden.