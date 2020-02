TVL Nieuws, 23 februari 2020

Er breekt een druk carnavalweekend aan. De draak steken met de Joden, zoals in Aalst: het ziet er naar uit dat de heisa grotendeels aan onze provincie voorbijgaat. De carnavalstoet in Sint-Truiden heeft een reglement die lachen met religie verbiedt. De Limburgers zijn de kampioenen in Vlaanderen van het autorijden en het openbaar vervoer laten we links liggen. Dat blijft uit een bevraging van VIAS.Een windhoos richt vernielingen aan aan een zevental daken in Lanaken. In amper vijf seconden was het kwaad geschied, vertelt één van de getroffen eigenaars. Vooral zondag kan het in Limburg nog hard gaan waaien. *De politiekorpsen van Limburg slaken een noodkreet. Ze kampen met een nijpend tekort aan politie-inspecteurs. 100 vacatures raken niet ingevuld. En de brouwerij Alken-Maes neemt een waterzuinige flessenvuller in gebruik, goed voor het uitsparen van 7 zwembaden.