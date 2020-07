TVL Nieuws, 24 juli 202

In Heusden-Zolder is vanaf nu alle bezoek volledig verboden in woonzorgcentrum Hof Ter Bloemen, nadat één van de personeelsleden positief getest is op corona. In principe wordt één bezoeker per inwoner toegelaten. Heel wat woonzorgcentra passen daarom hun bezoekersregeling opnieuw aan. Bij woonzorgcentra Villa Rosa en 't Meiland in Sint-Truiden wordt bezoek op de kamer niet toegelaten. Wel voorzien ze een terras in de buitenlucht en krijgt men een gratis aperitief voorgeschoteld.