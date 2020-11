TVL Nieuws, 25 november 2020

Hoewel het nog maar eind november is, lijkt dezer dagen één gespreksonderwerp onze samenleving te beroeren als geen ander: hoe gaan we dit jaar Kerstmis vieren? Moeten we echt thuis blijven met de mensen die onder hetzelfde dak wonen? Moeten alleenstaanden dan maar helemaal op hun eentje vieren of Kerstmis gewoon overslaan? Of gaan we toch stiekem een paar mensen extra uitnodigen? In de ons omringende landen hebben de regeringen al uitzonderingen op de lockdown gemaakt zodat families toch Kerstmis met elkaar kunnen vieren, al is het soms in beperkte mate. Bij ons buigen de regering en het overlegcomité zich vrijdag over de vraag. De coronacijfers zijn nog zo slecht dat het eigenlijk niet te verantwoorden is om versoepelingen in te voeren. Aan de andere kant is het misschien nog minder verantwoord om de mensen een klein beetje samen zijn met kerstmis af te pakken. Het wordt een zeer moeilijke beslissing. Letterlijk een zaak van leven en dood. Hoe staan de decision makers er zelf tegenover? TV Limburg vroeg een aantal virologen en beleidsmakers hoe zij denken dat ze straks kerstmis gaan vieren.