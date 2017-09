TVL Nieuws, 26 september 2017

De Haltetuin is een tuin die aangeplant is en onderhouden wordt door de leerlingen van basisschool KIDS in Hasselt. Het project begon enkele jaren geleden kleinschalig, maar groeide uit tot een succes. Op de basisschool zitten kinderen met o.a. gehoorproblemen, spraakstoornissen of autisme. Door te werken in de tuin en spelenderwijs te leren boeken ze opvallend snel vooruitgang.