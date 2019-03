TVL Nieuws, 27 maart 2019

Er snel bijzijn om te voorkomen dat de problemen in een gezin helemaal uit de hand lopen. Dat is de inzet van de Plan-Trekkers. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen trekt in totaal 15 miljoen, en in Limburg 2 miljoen, uit voor dit project in de bijzondere jeugdzorg. Er komt een Plan-trekkers-team in Genk en één in Maasmechelen. En dat is nodig, zegt Hilde uit Genk. Ze zag dat na haar scheiding haar zoon geen blijf wist met zijn emoties, en dreigde te ontsporen.