TVL Nieuws, 28 maart 2019

- Volgens Vlaams minister Ben Weyts wordt het Spartacusplan gewoon gerealiseerd. Hij gaat dus resoluut in tegen de uitspraken van N-VA partijgenoot en burgemeester van Hasselt Steven Vandeput. Die gaf in de TVL-studio het Spartacusplan nog de doodsteek.- Nog te veel scholen zijn niet genoeg voorbereid op een eventuele ramp volgens traumapsycholoog Erik De Soir- De stad Beringen wil de auto zo veel mogelijk uit het centrum weren en gaat z'n markt vernieuwen.- Minister Jo Vandeurzen trekt 2 miljoen euro uit voor projecten in Genk en Maasmechelen om kwetsbare jongeren te begeleiden. Een moeder getuigt over haar de problemen met haar zoon.- En spectaculaire beelden aan de Herkenrodesingel in Hasselt. Want de TVL-logo's werden op ons nieuwe gebouw gehangen.