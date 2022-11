TVL Nieuws, 28 november 2022

De paus bereidt een bezoek voor aan Oekraïne en kan een rol spelen in het vredesproces. Dat is de vaste overtuiging van de bisschop van Hasselt, Patrick Hoogmartens. Hij is met de Belgische bisschoppen vorige week ontvangen op het Vaticaan. Naast de wereldproblemen, is met de paus gesproken over de situatie van de kerk in Europa. We kunnen er niet naast kijken: ook in Limburg lopen het kerkbezoek en het aantal gelovigen schrikbarend terug. Een oplossing is er niet onmiddellijk. De paus pleit voor een open Limburgse kerk, die veel contact heeft met de samenleving en met mensen die schijnbaar minder gelovig zijn.