TVL Nieuws, 29 februari 2024

- De discussie over het openbaar vervoer in Limburg leeft enorm bij jongeren. Dat blijkt uit 'De Eerste Stem', het jongerenverkiezingsdebat van TVL en PXL. Politici en jongeren vinden ook dat Limburg het gevecht moet durven aangaan met de KULeuven voor extra richtingen aan de Universiteit Hasselt.- De aanwezige jongeren vinden het debat interessant. Maar de vraag is uiteraard of de politici hen hebben kunnen overtuigen.- De FGP van Limburg nam vorig jaar 15 miljoen euro aan crimineel geld en bezittingen in beslag.- Bijna één op vier jongeren verlaat in Genk de middelbare school zonder diploma, in Vlaanderen is dat één op zeven.- En Pukkelpop wordt weer iets duurder, de prijs van drank- en eetbonnetjes stijgt niet.