TVL Nieuws, 29 maart 2018

- In Hasselt loopt een N-VA'er over naar de rood-groene kartellijst. Hij kan zich niet vinden in de politieke deal die de N-VA sloot rond de Groene Delle. - De Diepenbekenaar die begin dit jaar drie voetgangers aanreed met zijn wagen aan Winterland in Hasselt had 16 pinten op. Dat zei hij vandaag aan de politierechter. - Mensen met ernstige psychiatrische problemen verdienen een betere woonbegeleiding. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen investeert meer dan 1 miljoen euro in extra zorg. - En we bieden u een exclusieve rondleiding in het Hasseltse Z33. De nieuwbouw van het cultuurhuis is prestigieus en zit op schema.