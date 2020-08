TVL Nieuws, 3 augustus 2020

Wat heeft de dader bezield? Dat is de vraag die iedereen zich stelt. Een crimineel feit wordt uitgesloten. Er wordt eerder gekeken in de richting van een medische oorzaak. Mogelijk heeft de chauffeur een blackout gekregen en is hij onwel geworden, want er zijn meerdere getuigen die de man met zijn hoofd op het stuur zagen liggen. Onze redactie verneemt dat hij een medische achtergrond zou hebben. De dader, een man van 64 uit Hechtel-Eksel, is gearresteerd. Hij was in elk geval niet onder invloed van alcohol of drugs.