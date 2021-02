TVL Nieuws, 3 februari 2021

Ook u en ik krijgen binnenkort een uitnodiging in de bus om ons te laten vaccineren. De brede vaccinatiecampagne voor de bevolking gaat over minder dan twee weken van start. En ook al zijn we in Limburg massaal bereid om ons te laten vaccineren, toch zitten we stiekem nog met heel wat vragen. Ben ik bijvoorbeeld verplicht om mij te laten vaccineren? Wat als ik het niet doe? Kan mijn werkgever me verplichten? Kan ik een halve dag verlof krijgen om me te laten vaccineren? En wordt mijn loon dan verder uitbetaald? Kan ik zelf een vaccin kiezen en komt er een vaccinatiepaspoort dat mij toegang geeft tot muziekfestivals of restaurants? TV Limburg ging op zoek naar het antwoord op al uw vaccinatievragen.