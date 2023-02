TVL Nieuws, 3 februari 2023

De sluiting van de vestiging van Bewel in Pelt wordt voorlopig uitgesteld. Dit tot er een regeling is getroffen voor de 85 maatwerkers die actief zijn in Noord-Limburg. Dat is overeengekomen tussen de vakbonden en de directie. Drie weken geleden raakte bekend dat de Peltse vestiging van Bewel op 1 april de deuren zou sluiten. Volgens de directie heeft het geen zin meer om te investeren in het afgeleefde gebouw, dat niet meer voldoet aan de veiligheidsvoorschriften. De 85 medewerkers zouden verhuizen naar andere vestigingen van het maatwerkbedrijf, wat leidde tot protest. Gisteren vond er een verzoeningsoverleg plaats tussen vakbonden en directie. Daar werd overeengekomen dat er een sociaal overleg zal volgen in fases. Tegen begin augustus zou er meer duidelijkheid moeten zijn over de toekomst van de 85 maatwerkers. In de tussentijd zal Bewel in Pelt gewoon voortdoen. Herbekijk hier de reportage over de protestactie uit het TVL Nieuws van 16/01/2023: