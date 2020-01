TVL Nieuws, 3 januari 2020

- In Loksbergen vindt zo dadelijk een mars plaats om de moord op Shana en Kevin te herdenken. Precies tien jaar geleden werden ze vermoord door seriemoordenaar Ronald Janssen.- In een kraakpand aan het station in Hasselt breekt voor de tweede keer in een half jaar tijd brand uit. Het pand staat midden in de veelbesproken verloederde stationsbuurt waar een opwaardering lange tijd op zich laat wachten.- Het vuurwerkverbod is een maat voor niets. In heel Limburg is bij de overgang van oud naar nieuw massaal vuurwerk afgestoken en er is niet één proces verbaal opgemaakt. In Hoeselt kwam een paard om het leven door vuurwerk. In Maaseik stierf een alpaca. De Genkse burgemeester Wim Dries pleit voor een verbod op de verkoop van vuurwerk.- In Limburg zijn het afgelopen jaar acht plofkraken gepleegd. In ons jaaroverzicht blikken we terug op een nieuw crimineel fenomeen.- En het Gallo-Romeins Musuem in Tongeren is populairder dan ooit. De Tongerse publiekstrekker gaat dit jaar samenwerken met het prestigieuze British Museum.