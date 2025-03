TVL Nieuws, 3 maart 2025

We zitten mogelijk met een nieuwe wolf in Limburg. Welkom Wolf kreeg dit weekend meerdere meldingen binnen van een jonge wolf die rondzwierf in de Antwerpse Zuiderkempen. Het dier werd voor het laatst gezien aan het sluizencomplex van Kwaadmechelen in de gemeente Tessenderlo-Ham. Of de wolf nog steeds in onze provincie rondloopt, is voorlopig nog niet duidelijk.