TVL Nieuws, 3 november 2024

Vandaag loopt de herfstvakantie op zijn einde, en die is een absolute voltreffer geweest voor het toerisme in onze provincie. En vooral het Maasland is de laatste jaren in trek. Volgens cijfers van Toerisme Vlaanderen verdubbelde het aantal toeristische overnachtingen daar de voorbije vijf jaar. De populariteit van het Maasland is voor een groot deel toe te schrijven aan de opening van het Terhills Resort in Dilsen-Stokkem. Het vakantiepark Center Parcs opende in mei 2021, en ontvangt per jaar zo'n 100.000 gasten, goed voor zo'n 330.000 overnachtingen.