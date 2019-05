TVL Nieuws, 30 mei 2019

De verdelgers van ongedierte hebben tegenwoordig meer werk, want de laatste tijd komen er alsmaar meer klachten binnen over ratten. Ook de winkelketens merken dat de vraag naar rattenvallen en -gif groter is. Met het warme weekend in het vooruitzicht en de bijhorende droogte, kruipen de ratten graag uit de riolen en dat kan het probleem dus nog erger maken.