TVL Nieuws 31 december 2021

In Sint-Truiden werd vanmiddag afscheid genomen van oud-burgemeester Jef Cleeren. Cleeren was een monument in zijn stad, hij oversteeg de politiek. De Onze-Lieve-Vrouwenkerk zat vol. Voor de afscheidsviering kwam er veel volk opdagen om de familie te condoleren en de urne te begroeten. Het was een trieste dag in Sint-Truiden, toch bleef een gevoel van dankbaarheid hangen. Dankbaarheid voor wie Jef Cleeren was.