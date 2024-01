TVL Nieuws, 4 januari 2024

* Zaterdag treedt het nieuwe vervoersplan van De Lijn in werking, maar de kritiek op de veranderingen houdt aan. Volgens de vakbonden is het een verkapte besparingsoperatie; reizigersorganisatie TreinTramBus zegt dat het vooral de zwakkeren treft.* In Hamont-Achel worden enkele straten preventief afgesloten door de hoge waterstand van de Warmbeek. In Moelingen bij Voeren voorkomen de verbredingswerken wateroverlast ondanks de stijgende Berwijn.* Dienstenchequebedrijf Trixxo uit Hoeselt moet 12 strijkateliers in Wallonië sluiten nadat de Waalse regering heeft beslist dat er geen administratieve vergoeding meer mag worden aangerekend.* Vandaag gingen de wintersolden van start met meteen stevige kortingen. In de Hasseltse winkelstraten waren vanmorgen al heel wat koopjesjagers op de been. * En de DJ's van morgen konden deze week een dj-kamp volgen in discotheek Versuz in Hasselt.