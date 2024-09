TVL Nieuws, 4 september 2024

De jongste burgemeester van het land is kandidaat om zichzelf op te volgen. Dennis Fransen trekt bij de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober de lijst van cd&v in Pelt. Een verrassing is dat niet. Fransen loste in de loop van de rit Frank Smeets af en slaagde met verve in zijn missie om Pelt een nieuw elan te geven. Smeets, de vader van de fusie komt niet meer op. De aflossing van de wacht is een feit. De realisaties, 6 jaar na de fusie van Neerpelt en Overpelt mogen gezien worden. "De fusie is geen thema meer en eigenlijk nooit een thema geweest", aldus de kandidaat-burgemeester.