TVL Nieuws, 5 augustus 2022

- Nooit eerder werden zo veel mensen opgelicht door fraudeurs die geld of gegevens aftroggelen via e-mail. Phishing is het snelst groeiende misdrijf in ons land. De politie Tongeren Herstappe roept op om waakzaam te zijn en nooit in te gaan op vragen van onbekenden.- Apothekers worden steeds vaker slachtoffer van agressie en absurde eisen van klanten. Ze worden om vier uur 's nachts uit hun bed gebeld voor een neusspray of voor een diagnose.- In Lommel krijgt een windmolenpark stilaan vorm dat elektriciteit kan leveren voor het jaarverbruik van 33.000 gezinnen. Het gaat om het grootste windpark op land in Vlaanderen dat in één keer wordt gebouwd. - Er komt volgende week zo goed als zeker een verbod om auto's te wassen en tuinen te sproeien. De aanhoudende droogte baart intussen vooral de boeren zorgen. - En morgen wordt de aftrap gegeven van het Absolutely Free Festival. Terwijl andere festivals bijna ieder jaar duurder worden, blijft het eigenzinnige festival in Genk zweren bij gratis.