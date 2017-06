TVL Nieuws, 5 juni 2017

Sinds vrijdag is er geen spoor van de 66-jarige Rasoul Momayez uit Hasselt. De man verdween vrijdag in Borgloon, hij was daar met zijn vrouw en wilde een korte wandeling maken. Maar sindsdien heeft niemand hem nog gezien. De man lijdt aan dementie en heeft dringend medische hulp nodig. Al het hele weekend is zijn familie op zoek naar hem, ze hebben op veel plaatsen foto's opgehangen. Mogelijk heeft Rasoul Momayez een bus genomen, en is hij dus elders in Limburg.