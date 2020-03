TVL Nieuws, 5 maart 2020

- De eerste coronabesmetting in Limburg is een feit. Een leerkracht van het Sint-Hubertuscollege in Pelt testte positief en bleef na haar skivakantie thuis. Een leerlinge uit het zesde middelbaar werd vandaag preventief naar huis gestuurd en onderging een test, maar het is nog wachten op de uitslag.- Inmiddels testte ook een leerling van het derde middelbaar aan Kindsheid Jesu in Hasselt positief. CLB Limburg roept ondertussen op tot kalmte en zegt dat er nog lang geen reden is om scholen te sluiten.- In Bilzen zorgen plannen om de scholen uit het centrum te halen voor heel wat beroering. Burgemeester Johan Sauwens sust en zegt dat hij de scholen niet uit het centrum zal laten vertrekken.- Plastisch chirurg Luc Damen is tegen een verbod op maagdenvliescorrecties. Volgens hem kan zo'n correctie vrouwen uit bepaalde culturen heel wat ellende besparen.- En de politie is op zoek naar een man die een ALDI-winkel in Genk overviel en vervolgens gewond wegvluchtte.