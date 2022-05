TVL Nieuws, 5 mei 2022

- Voor het hof van assisen in Tongeren is het proces over de moord op de Genkse Luana vanmiddag hervat. Na een juridisch steekspel rond meerdere wrakingsverzoeken van de advocaat van beklaagde Emrah Taskisin kon het eindelijk opnieuw over de inhoud gaan.- De Beringse politie-agente Nele Szczudlo overleeft de bombardementen op de Oekraïense stad Lviv. Szczudlo heeft een maand vakantie genomen om te gaan helpen in een kinderziekenhuis in het oorlogsgebied.- Limburgse brandweerkorpsen moeten zich aanpassen aan de klimaatverandering en de gevaren van de toenemde droogte in de natuur. De korpsen kopen groot materiaal aan en brandweerlui volgen gespecialiseerde cursussen in Zuid-Franrijk. - De Lanakense burgemeester Marino Keulen vindt dat Vlaams minister van dierenwelzijn Ben Weyts zich veel te soepel opstelt tegen het koppel bij wie 100 verwaarloosde honden in beslag genomen werden.- En nu meer en meer mensen zonnepanelen aanschaffen, zegt een bedrijf uit Herk-de-Stad dat het de oplossing heeft voor bijna honderd procent rendement op de energie.