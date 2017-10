TVL Nieuws, 5 oktober 2017

In Beringen crasht een politievoertuig in een voortuin. De agenten waren onderweg naar een vechtpartij aan de sporthal van Koersel. Door het ongeval zat de buurt een tijdlang zonder stroom.Aan het station in Bilzen neemt de overlast van druggebruikers toe. Volgens burgemeester Frieda Brepoels komen de druggebruikers afgezakt van Hasselt en Sint-Truiden.Een nieuwe app toont studenten hoe ze veilig kunnen uitgaan.Ex-mijnwerkers pleiten voor de heropstart van steenkoolontginning in Limburg.En de absolute wereldtop verzamelt in Lommel voor de European Masters in het snooker.