TVL Nieuws, 6 januari 2021

- De eerste 7.000 coronavaccins zijn aangekomen in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Ze gaan de diepvriezer in. Morgen gaan de eerste vaccins naar Woonzorgcentrum Triamant in Sint-Truiden waar de bewoners al helemaal klaar zijn om gevaccineerd te worden.- In het Noorderhart Maria-Ziekenhuis in Pelt is het aantal coronapatiënten op korte tijd verdubbeld. De directie roept op om de maatregelen goed te blijven volgen. In Sint-Truiden en Tongeren gaan ze een stap verder en laten de ziekenhuizen geen bezoek meer toe.- Donderdag wordt de rechtszaak tegen ex-burgemeester van Bree, Jaak Gabriels, ingeleid in Tongeren. Hij wordt beschuldigd van fraude maar zal in het kader van de coronamaatregelen niet zelf aanwezig zijn.- De bibliotheek van Genk hanteert een nieuw reserveringssysteem zodat studenten op voorhand een studieplek kunnen reserveren.- En in het voetbal wil Racing Genk 2021 starten met een overwinning morgen tegen Eupen.