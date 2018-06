TVL Nieuws, 6 juni 2018

Het is nog wachten tot 10 oktober alvorens de langverwachte film over de bende van Nijvel van de Neerpeltse Stijn Coninx in de zalen komt, maar inmiddels zijn de teaserposter en trailer klaar. De film is gebaseerd op het boek en levensverhaal van David Van de Steen, ‘Niet Schieten, dat is mijn papa!’ en wordt gevolgd vanuit het standpunt van Davids grootvader, een rol vertolkt door Jan Decleir. Het scenario van 'Niet Schieten' start in 1985 met de laatste en meest moorddadige moordpartij van de Bende van Nijvel en loopt over een periode van meer dan 25 jaar. Het verhaal van David Van de Steen en dat van zijn grootouders is exemplarisch voor wat de vele slachtoffers van De Bende van Nijvel hebben meegemaakt, zowel tijdens de overvallen als tijdens hun lange strijd die daarop volgde en voortduurt tot op vandaag. Jan Decleir speelt de hoofdrol van Davids grootvader, Viviane De Muynck kruipt in de huid van de grootmoeder. De rol van David zelf wordt door drie verschillende acteurs vertolkt: de broers Mo en Kes Bakker (‘Zie Mij Graag’) nemen de leeftijd van 9 en 14 jaar voor hun rekening, de volwassen David is een rol voor Jonas Van Geel. Louis Talpe en Elke Van Mello spelen de ouders van David, Zita Wauters is het zusje Rebecca. Andere rollen zijn weggelegd voor onder meer Inge Paulussen, Wouter Hendrickx, Tom Van Dyck, Charlotte De Bruyne, Lucas Van den Eynde, Ann Tuts, Nico Sturm, Bert Haelvoet, Jurgen Delnaet, Jos Verbist, Kurt Defrancq, Hans Van Cauwenberghe, Iwein Segers en Alain Van Goethem,.De film wordt op 10 oktober 2018 in de bioscoopzalen verdeeld door Kinepolis Film Distribution (KFD).