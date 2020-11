TVL Nieuws, 6 november 2020

- Het gerecht onderschept elf en een halve ton cocaïne van de georganiseerde misdaad. Het transport is geregeld door Limburgse financiers. Het gaat om de grootste vangst ooit in Europa. We praten erover met procureur Guido Vermeiren.- De Amerikaanse presidentsverkiezingen kennen nog geen winnaar. Op dit moment staat Joe Biden het dichtst bij het nieuwe presidentsschap, maar het blijft too close to call. - In een week tijd sterven in Limburg dertig mensen aan covid 19. Ons land is intussen de trieste recordhouder van het grootst aantal coronadoden ter wereld.- Onthaalouders zijn de vergeten helden van de coronacrisis. In Limburg moeten meer dan 50 kinderopvanglocaties dicht door coronabesmettingen, maar de andere onthaalouders blijven verderwerken.- En de Nederlander John Van den Brom lijkt op weg om de nieuwe trainer van Racing Genk te worden.