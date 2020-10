TVL Nieuws, 6 oktober 2020

Vandaag opende het vernieuwde recyclagepark in Peer de deuren voor het publiek. Het is aanzienlijk groter en bezoekers moeten niet meer de gevaarlijke trappen op om hun afval in de containers te gooien. Zoals op alle vernieuwde parken van Limburg.net staan nu ook in Peer zogenaamde verzonken containers. Gedaan dus met til- en duwwerk. De containers staan in een kuil.