TVL Nieuws, 7 december 2017

Uw feestmenu voor kerstmis of de eindejaarsfeesten smaakt dit jaar beter dan ooit tevoren. Exclusief voor TV Limburg stellen de 11 Limburgse sterrenchefs hun ultieme feestgerecht voor. Vanaf maandag 18 december tot en met zondag 31 december vindt u op tvl.be droomrecepten van twee tweesterrenchefs en negen eensterrenchefs. Om zelf klaar te maken voor uw familie, vrienden en geliefden. Tegelijkertijd gunnen we u ook in het TVL-Nieuws een blik in de potten van de Limburgse sterrenrestaurants met iedere dag een nieuwe reportage in de keuken en aan tafel.De restaurants zijn: - La Source in Lanaken - De Slagmolen in Opglabbeek - De Vork van Luc Bellings in Hasselt - JER in Hasselt - Magis in Tongeren - De Mijlpaal in Tongeren - Altermezzo in Tongeren - De Kristallijn in Genk - Vivendum in Dilsen-Stokkem - Cuchara in Lommel - Innesto in Houthalen-Helchteren Vanaf 18 december op TV Limburg en tvl.be