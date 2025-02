TVL Nieuws, 7 februari 2025

Voor veel jongeren is het halen van een rijbewijs niet vanzelfsprekend door de hoge kosten en complexe regels. 2GO Genk wil daar verandering in brengen met een project waarbij rijbuddy’s kansarme jongeren begeleiden bij het leren rijden. Een rijbewijs B halen is de laatste jaren steeds duurder en complexer geworden. Veel jongvolwassenen kunnen de praktijklessen niet betalen of hebben niemand in hun omgeving die hen kan begeleiden. Hierdoor is het behalen van een rijbewijs geen evidentie. Om deze barrières weg te werken, werd 2GO Genk opgericht. “Wij matchen kansarme jongeren aan vrijwillige rijbuddy’s”, vertelt Luc Nijsen van 2GO vzw. “Samen oefenen ze voor het praktische rijexamen.” Verkeersarmoede “Verkeersmoede aanpakken is essentieel, want een rijbewijs is zoveel meer dan een pasje”, zegt schepen van Welzijn en Gelijke Kansen Sara Roncada. “Het biedt veel extra kansen, vooral op professioneel vlak. Het stelt werkzoekenden in staat om grotere afstanden af te leggen, hun zoekgebied te verbreden en zo sneller een job te vinden. En die job zorgt voor een inkomen en een sociaal netwerk.” Persoonlijke groei Jongeren die via het project hulp krijgen, worden ook aangemoedigd om op hun eigen manier iets terug te doen voor anderen. “We willen dat ze de tijd en energie die in hen is geïnvesteerd, ook doorgeven aan een ander project”, zegt Caroline Smeets van 1Gezin 1Plan De Plan-Trekkers. “Samen zoeken we naar een activiteit die bij hen past, zoals gras maaien, speelgoed schoonmaken of huiswerkbegeleiding. Alles gebeurt op hun tempo, met de juiste ondersteuning.” Vrijwilligers Het succes van dit project is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. “Daarom zoeken we geëngageerde Genkenaren die hun schouders willen zetten onder 2GO Genk”, zegt schepen Roncada. “Als vrijwilliger sta je er niet alleen voor: je krijgt een onboardingsessie en begeleiding voordat je met je beginnende bestuurder de weg op gaat.” De rijbuddy’s moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden als een rijbegeleider. Ze moeten al minstens acht jaar in het bezit zijn van een rijbewijs, dat in de afgelopen drie jaar niet vervallen mag zijn. Daarnaast vraagt 2GO een engagement van twee uur per week gedurende zes maanden, zodat jongeren voldoende kunnen oefenen. Wie meer wil weten over 2GO Genk of geïnteresseerd is om als vrijwilliger aan de slag te gaan, is welkom op een infosessie op maandag 17 februari om 19.30 uur. Die vindt plaats in de bibliotheek van Genk, Zaal De Ontdekking.