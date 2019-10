TVL Nieuws, 7 oktober 2019

- In Hoepertingen bij Borgloon is het levenloze lichaam van een Poolse fruitplukker gevonden in een kleine stacaravan. Hij zou vier maanden geleden al overleden zijn. - De Amerikaanse handelstarieven betekenen kopzorgen voor kaashandelaar Peter Verbruggen uit Beringen, die 65 procent van zijn omzet in de VS haalt. - De Recor in Hasselt zet morgen de deuren open. En dat voor het eerst in zeventig jaar. - JBC uit Houthalen-Helchteren gaat oude kledij inzamelen en gebruiken als grondstof voor nieuw textiel. De kledinggigant spreekt van een primeur. - En in onze reeks over jong Keukengeweld gaan we naar As. Bo Frei en Lenard Palermo vormen er een dynamisch duo in de keuken van restaurant Mardaga.