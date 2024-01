TVL Nieuws, 8 januari 2024

Het dak van een huis in de Beverlosesteenweg is op zondagavond helemaal uitgebrand. De brand ontstond op de zolder in een van de drie huizen van een driewoonst. De vlammen sloegen uit het dak toen de brandweerploegen van Beringen en Leopoldsburg aankwamen. Er vielen geen gewonden, maar de woning is wel onbewoonbaar verklaard. Ook het aanpalend huis, dat te koop stond kan voorlopig niet bewoond worden, meldt de brandweerzone Zuid-West Limburg. In het derde huis is er enkel waterschade.